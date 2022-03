0538 – Ladendieb beleidigt Polizeibeamte

Innenstadt – Am gestrigen Montag gegen 14:30 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Elektrofachgeschäftes am Willy-Brandt-Platz einen 14-jährigen Jungen, der mehrere Gegenstände einsteckte und den Laden ohne Bezahlung verlassen wollte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten neben dem Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro einen Hammer und eine Schere fest, die der 14-Jährige zugriffsbereit mitgeführt hatte. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Während der Anzeigenaufnahme beleidigte der Jugendliche die eingesetzten Beamten mehrfach. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Diebstahls mit Waffen und Beleidigung.

0539 – Eingeklemmte Katze befreit

Innenstadt – Am gestrigen Montag gegen 08:15 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle Augsburg einen etwas anderen Hilferuf. Passanten hatten eine Katze entdeckt, die in den Motorraum eines PKW an der Unteren Jakobermauer geklettert war und sich dort so verheddert hatte, dass sie sich nicht mehr selbständig aus der misslichen Lage befreien konnte. Die hinzugerufene Feuerwehr stellte fest, dass zur Rettung der Katze Teile des Fahrzeugs abmontiert werden müssen. Polizeibeamte machten den Fahrzeughalter ausfindig, mit dessen Zustimmung das Fahrzeug auseinander genommen wurde. Die Katze konnte mit vereinten Kräften befreit und in eine Tierklinik zur Versorgung gebracht werden. Die Feuerwehr setzte das Fahrzeug wieder in Stand, sodass kein Sachschaden entstand.

0540 – Großflächiger Brand auf Baustelle

Kriegshaber – Am gestrigen Montag gegen 14:35 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Augsburg ein Brand in der Geschwister-Scholl-Straße gemeldet. An der dortigen Baustelle auf dem Dach des Gebäudes war Dämmmaterial in Brand geraten. Der Brand breitete sich auf einer Fläche von ca. 500 qm aus. Aufgrund der dadurch entstandenen großen Rauchwolke evakuierten die hinzugerufenen Polizisten die angrenzenden Häuser. Die Bauarbeiter hatten sich bereits selbständig aus dem unbewohnten brennenden Gebäude gerettet. Die Berufsfeuerwehr war mit einer Vielzahl an Einsatzkräften im Einsatz und brachte das Feuer unter Kontrolle, sodass es nicht auf andere Gebäude übergreifen konnte. Nach rund einer Stunde war der Brand gelöscht. Während der Löscharbeiten wurden die umliegenden Straßen großräumig abgesperrt. Es kam kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. Die Anwohner wurden aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hinweise auf vorsätzlicher Brandstiftung liegen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht vor. Der Sachschaden wird nach der ersten Begehung des Brandortes auf 100.000 Euro geschätzt. Zur Feststellung der genauen Höhe des Gebäudeschadens wurde ein Gutachter hinzugezogen, der in den nächsten Tagen das Gebäude auf beschädigte Bausubstanz prüfen wird.