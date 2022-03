Neufahrn b. Freising, 15.03.2022

Am Montagmorgen, gegen 05.22 Uhr bemerkte eine Passantin einen in Brand stehenden Kleintransporter in der Von-Halt-Straße in Neufahrn. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen. Durch das Feuer wurde zudem der Zaun des anliegenden Grundstücks beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in niedriger 5-stelliger Höhe.

Ein weiterer Fahrzeugbrand ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02.46 Uhr in der Fritz-Walter-Straße in Neufahrn. Ein Anwohner meldete einen brennenden, auf dem Parkplatz abgestellten Pkw. Das in Vollbrand stehende Fahrzeug wurde durch Kräfte der Feuerwehr Neufahrn gelöscht. Hier wird der entstandene Sachschaden auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag beziffert.

In beiden Fällen entstand kein Personenschaden.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und geht nach derzeitigem Stand von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08122/968-0 zu melden.