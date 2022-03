NÜRNBERG. (354) In der Nacht zum Montag (14.03.2022) brachen Unbekannte im Nürnberger Stadtteil Steinbühl in eine Spielothek ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.



Gegen 03:30 Uhr drangen die Täter in der Gibitzenhofstraße gewaltsam über die Hintertür in die Spielothek ein. Anschließend entwendeten sie aus dem Thekenbereich Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte am Tatort Spuren.

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei Nürnberg führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl