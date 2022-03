PASSAU. Am Montagabend überfiel ein bislang unbekannter Täter ein Passauer Hotel in der Fritz-Schäffer-Promenade. Die Kriminalpolizei Passau bittet um Zeugenhinweise.

Der Nachtportier des Hotels Residenz wollte gegen 23:20 Uhr einen Aschenbecher vor dem Hotel leeren, als sich eine unbekannte männliche Person dem Hotel näherte. An der Rezeption forderte der Unbekannte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Nachdem ihm ein dreistelliger Bargeldbetrag ausgehändigt wurde, sprühte der Täter dem Portier noch mit Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der 24-jährige Portier wurde dabei verletzt und begab sich in ein Krankenhaus.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

1.80m groß

Schlank

Blond-braune Haare

Sprach gebrochen deutsch mit osteuropäischem Akzent

Trug eine FFP-2-Maske

Bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover mit schwarzem Aufdruck und einer schwarzen Jogginghose

Führte ein Messer und braune Stofftüte mit sich

Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter 0851/9511-0 bei der Kriminalpolizei Passau zu melden.

Veröffentlicht am 15.03.2022, 09:40 Uhr