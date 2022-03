FÜRSTENFELDBRUCK; In der Nacht auf Sonntag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenfeldbruck. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 01:40 Uhr wurde am vergangenen Sonntag, 13.03.2022, ein Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ettenhoferstraße in Fürstenfeldbruck gemeldet. Ein Bewohner hatte Brandgeruch festgestellt und umgehend einen Notruf abgesetzt.

Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Erdgeschoßwohnung wurde schwer beschädigt, es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Die Wohnungsinhaber waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache übernommen.