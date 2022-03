0532 - Umfangreiche Vandalismus-Serie

Bobingen - In der Nacht von Samstag, den 12.03.22 auf Sonntag, 13.03.22 ereignete sich im Stadtgebiet Bobingen eine umfangreiche Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Kfz. Nach einer ersten Bilanz wurden im genannten Tatzeitraum 61 geparkte Pkw mutwillig beschädigt. Die Pkw waren in der Poststraße, Römerstraße, Anicher Straße, Rathausstraße, Rathausplatz, Bodenseestraße, Regensburger Allee, Lechallee und in der Bäckerstraße geparkt. Bei allen Fahrzeugen war festzustellen, dass deren Lack mutwillig beschädigt wurde. Der derzeit geschätzte Sachschaden an den Kfz beläuft auf ca. 83.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet Zeugen, die Angaben im Zusammenhang mit den vorliegenden Sachbeschädigungen machen können, sich unter 08234/9606-0 zu melden.

0533 - Mit Tasse unsanft geweckt

Dillingen - Nach einer Auseinandersetzung eines amtsbekannten Dillinger Pärchens kam es am 12.03.202 gegen Mitternacht zu einem Polizeieinsatz. Im Streitverlauf schlug dabei die 38-Jährige mit einer Tasse auf ihren 42-jährigen Bekannten ein und verletzte ihn erheblich im Gesicht. Auf Grund der erlittenen Verletzungen musste der 42 Jährige daraufhin stationär im Krankenhaus Dillingen aufgenommen werden. Laut dem Geschädigten war es zuvor in der Wohnung der 38-Jährigen nach reichlichem Zuspruch von Alkohol zum Streit gekommen. Mit fast vier Promille Alkohol im Blut schlief der 42-Jährige schließlich auf dem Sofa ein, bis er von seiner 38-jährigen Freundin mit mehreren Schlägen einer Kaffeetasse im Gesicht geweckt wurde. Gegen die 38-jährige Dillingerin wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

0534 - Straße mit Rennstrecke verwechselt

Ederheim - Am Sonntag, gegen 16:35 Uhr fiel einer Zivilstreife, die von Christgarten in Richtung Ederheim fuhr, ein Motorradfahrer auf, der deutlich zu schnell unterwegs war. Der Motorradfahrer war so schnell, dass die Zivilstreife trotz Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten kaum folgen konnte. Der Motorradfahrer war teilweise mit ca. 200 km/h unterwegs. Der 31-jährige Fahrer konnte dann in der Schäufelinstraße angehalten werden und wird nun entsprechend angezeigt.

0535 - Betrunkener Radfahrer

Nördlingen - In der Nacht von Sonntag auf Montag fiel einer Polizeistreife ein Radfahrer auf, der die Reimlinger Straße in Schlangenlinien befuhr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 57-Jährigen ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

0536 - Unbelehrbarer Raser

Fünfstetten/Kreisstraße DON 20 - Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth hat am vergangenen Freitag (11.03.22) von 11.00 bis 17.20 Uhr aufgrund der hohen Beanstandungszahl (bei der Messung am Mittwoch, 09.03.22) auf der Kreisstraße DON 20 in Höhe Fünfstetten erneut eine Geschwindigkeitsmessung im 70er Bereich durchgeführt.

Ein VW-Fahrer mit DON-Kennzeichen, der bereits bei der ersten Messung letzten Mittwoch (09.03.22) mit 120 Km/h den negativen Tagesrekord aufstellte, wurde bei der Messung am Freitag (11.03.22) erneut auffällig. Dieses Mal durchfuhr er die Messstelle abzüglich aller Toleranzen mit „nur“ 110 Km/h. Sein Verhalten wird nun als Vorsatz gewertet, was eine Bußgeldverdopplung und ein weiteres Fahrverbot nach sich ziehen wird.

0537 – Eierdieb erwischt: Beute bereits verspeist

Tapfheim/Erlingshofen - Aufgrund zweier vergangener Aufbrüche der Verkaufskasse des unversperrten Verkaufsraumes eines Eierhauses in Erlingshofen in der Böllerbachstraße wurde der Laden zur tatrelevanten Zeit mehrfach von der Streife der PI Donauwörth angefahren. Dabei konnte ein 33-jähriger Mann aus Höchstädt auf frischer Tat beobachtet werden, wie er den Verkaufsraum ohne Beute verließ. Hierbei sah er sich nervös um. Nachdem er die Polizeibeamten bemerkte, lief er schnell hinter das Eierhaus, um sich zu verstecken, was aber gründlich misslang. Bei der anschließenden Kontrolle räumte der Mann ein, ohne zu bezahlen aus dem unversperrten Eierfach sechs bunte gekochte Eier entnommen und verzehrt zu haben (die Eierschalen lagen noch am Boden). Weiterhin gab er zu, für die beiden vergangenen Aufbrüche der Verkaufskasse verantwortlich zu sein. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen „Diebstahls“ und „schweren Diebstahls“ (Verkaufskassenaufbruch).