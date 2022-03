ABENSBERG (LKRS. Kelheim). Am Freitagnachmittag, den 11.03.2022, kam es zu einem Brand in einem neuen Anbauhaus. Eine Person wurde bei Löscharbeiten leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Freitag, den 11.03.2022, gegen 18:00 Uhr wurde ein Brand in einem Neubau an ein bestehendes Gebäude gemeldet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kann als Brandursache ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Bei den Löscharbeiten wurde der 36-jährige Besitzer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Weitere Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizeiinspektion Landshut laufen.

Veröffentlicht: 14.03.2022, 15:20 Uhr