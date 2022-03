NÜRNBERG. (348) Der Geschädigte parkte seinen Pkw im genannten Zeitraum in der Maybachstraße im Stadtteil Sandreuth. In dieser Zeit entwendeten unbekannte Täter das Fahrzeug.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen VW T5 im Wert von etwa 7.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Pkw keine amtlichen Kennzeichen angebracht. Die ursprünglich angebrachten amtlichen Kennzeichen N-YQ4444 wurden bereits in der Zeit zwischen 05.03.2022 und 07.03.2022 ebenfalls in der Maybachstraße durch unbekannte Täter entwendet.

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen Zusammenhang der beiden Fälle. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges oder der Kennzeichen machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Lisa Hierl