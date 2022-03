MARKT MANCHING; OT NIEDERSTIMM; LKR. PFAFFENHOFEN AN DER ILM;

Nach einem Einbruch in das Vereinsheim des Kleingartenvereins Manching vergangenes Wochenende sucht die Kripo Ingolstadt Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 11.03.2022, 18:00 Uhr, und Samstag, 12.03.2022, 09:00 Uhr, wurde in das Vereinsheim des Kleingartenvereins Manching in der Ortsstraße in Niederstimm eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten neben der Eingangstüre eine weitere Tür im Innern des Gebäudes und weitere Behältnisse auf. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Täter erbeuteten neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag auch zwei Getränkekisten. Sie konnten im Anschluss unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0841/93430 zu melden.