SÜDLICHES OBERBAYERN: Polizeipräsident Manfred Hauser und Polizeivizepräsident Frank Hellwig veröffentlichten am heutigen Dienstag, 15.03.2022, die Polizeiliche Kriminalstatistik für das südliche Oberbayern in Form des Sicherheitsberichts 2021. Dabei blickt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd auf ein Jahr voller Herausforderungen, bestimmt durch die Corona-Pandemie, zurück.

Erheblichen Rückgängen bei der Rauschgiftkriminalität und den Wohnungseinbruchsdiebstählen stehen Anstiege in den Bereichen Gewaltkriminalität und insbesondere Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gegenüber. Als bemerkenswert ist zudem allgemein der Zuwachs beim „Tatmittel Internet“ zu betrachten.

In Teilbereichen der Politisch motivierten Kriminalität waren ebenfalls erhebliche Steigerungen zu verzeichnen. Die Einsatzbelastung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mit seinen nachgeordneten Polizeidienststellen zur ordnungsgemäßen Begleitung von Versammlungen und Veranstaltungen stieg insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2021 exorbitant an. Im gleichen Zeitraum beschäftigte die Polizei im südlichen Oberbayern das pandemiebedingt neue Phänomen „Gefälschte Impfpässe“.

Die begleitende Pressemeldung beinhaltet die wichtigsten Entwicklungen auf einen Blick. Ausführliche Informationen zu allen Phänomenbereichen und Deliktsfeldern sowie zu den Organisationseinheiten sind im vollumfänglichen Sicherheitsberichts 2021 des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd berücksichtigt.