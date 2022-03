BAMBERG. Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Kleingruppen in der Nacht von Freitag auf Samstag, befindet sich ein 21-jähriger Tatverdächtiger nun in Untersuchungshaft. Er soll einen 26-jährigen Bamberger mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.

Ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Personengruppen in der Nähe der Kettenbrücke mündete nach ersten Erkenntnissen in eine handgreifliche Auseinandersetzung. In deren Verlauf soll ein 21-jähriger Kosovare zu einem Klappmesser gegriffen und dem 26-Jährigen Bamberger Stichverletzungen im Rücken zugefügt haben.

Der 26-Jährige befindet sich, nach einer Notoperation am Samstagmorgen, indes weiterhin in intensivmedizinischer Behandlung. Sein Zustand gilt jedoch als stabil.

Der 21-jährige Tatverdächtige erlitt selbst eine tiefe Schnittverletzung an der Hand, die eines operativen Eingriffs bedurfte. Im Anschluss an seinen Krankenhausaufenthalt, wurde er am Sonntagmorgen einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Untersuchungshaftbefehl gegen den jungen Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.