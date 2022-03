350. Zwei Fälle von exhibitionistischen Handlungen; jeweils ein Tatverdächtiger festgenommen – Mittersendling/Pasing

Fall 1:

Am Samstag, 12.03.2022, gegen 15:30 Uhr, nahm ein zunächst unbekannter Mann in der Einhornallee in Mittersendling sexuelle Handlungen an sich vor und suchte währenddessen Blickkontakt zu einer 23-jährigen Fußgängerin mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim.

Die 23-Jährige sprach den ihr unbekannten Mann an, worauf sich dieser zunächst entfernte. Im Anschluss verständigte sie den Polizeinotruf 110. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 53-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München noch in Tatortnähe festgenommen werden.

Der 53-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nunmehr eine Anzeige auf Grund exhibitionistischer Handlungen.

Fall 2:

Am Samstag, 12.03.2022, gegen 20:50 Uhr, befand sich eine 29-jährige mit Wohnsitz in München im Saunabereich in einer Badeanstalt. Dort nahm sie einen zunächst unbekannten Mann wahr, welcher sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die Frau wandte sich daraufhin an eine Angestellte der Badeanstalt, welche unverzüglich den Polizeinotruf 110 verständigte. In der Folge konnte ein 50-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München noch im Bereich der Badeanstalt festgenommen werden.

Der 50-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auch ihn erwartet nunmehr eine Anzeige auf Grund exhibitionistischer Handlungen.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

351. Trickdiebstahl durch Falsche Handwerker – Milbertshofen

Am Donnerstag, 10.03.2022, gegen 18:00 Uhr wurde eine über 90-Jährige vor ihrer Wohnanschrift von einem unbekannten Mann angesprochen.

Der Mann gab an, dass er in der Wohnung der Seniorin einen Wasserschaden verhindern müsse. Die über 90-Jährige ließ den Mann daraufhin in die Wohnung und wurde in der Folge durch diesen dazu aufgefordert, über einen längeren Zeitraum das Wasser mehrfach an- und abzudrehen.

Durch diese stetige Ablenkung der über 90-Jährigen konnte ein zweiter unbekannter Täter unbemerkt in die Wohnung gelangen und dort die Wohnräumlichkeiten durchsuchen. Hierbei entwendete er Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Die über 90-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, nachdem der vermeintliche Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatte.

Das Kommissariat 65 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Den vermeintlichen Handwerker, der die Seniorin vor ihrer Wohnung ansprach, beschrieb die Dame wie folgt:

Männlich, ca. 40 Jahre; bekleidet mit einem grauen Pullover

Zu dem zweiten Mann gibt es keine Hinweise.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schmalkalender/Silcherstraße/ Milbertshofener Straße/Oberhofer Platz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

352. Versuchter Einbruch in Geschäft – Milbertshofen

Am Sonntag, 13.03.2022, gegen 23:00 Uhr, betraten zwei unbekannte Männer ein Gewerbegebiet im Bereich in der Ingolstädter Straße und versuchten sich gewaltsamen Zugang zu einem dortigen Geschäft zu verschaffen.

Es gelang ihnen jedoch nicht, die Zugangstür zu den Geschäftsräumlichkeiten zu öffnen. Vermutlich auf Grund einer Alarmauslösung sahen die Täter von ihrem Tatvorhaben ab und entfernten sich unerkannt von der Tatörtlichkeit

Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 51 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide männlich; dunkel gekleidet, mit FFP2-Maske

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ingolstädter Straße, Domagkstraße, Milbertshofener Straße und Leopoldstraße (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

353. Trickdiebstahl; ein Tatverdächtiger festgenommen – Ludwigvorstadt

Am Sonntag, 13.03.2022, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 34-Jähriger Fußgänger mit Wohnsitz im Landkreis Esslingen im Bereich der Bayerstraße von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und hierbei gefragt, ob er Bargeld wechseln könnte.

Während der 34-jährige seinen Geldbeutel hervorholte, lenkte ihn der Mann derart ab, dass es ihm möglich war, 150 Euro Bargeld der Geldbörse zu entnehmen und sich in der Folge zu entfernen. Nachdem der 34-Jährige den Diebstahl bemerkte, verständigte er unmittelbar den Polizeinotruf 110 und gab hierbei eine Personenbeschreibung ab, anhand derer in Tatortnähe ein 40-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte.

Der 40-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 65 (u.a. Trickdiebstahl) geführt.

354. Einbruch in Apotheke – Hasenbergl

Im Zeitraum von Samstag, 12.03.2022, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 13.03.2022, 10:00 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter oder Täterinnen gewaltsam über ein Fenster in eine Apotheke im Bereich der Schleißheimer Straße ein.

In der Folge durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten zunächst mehrere hundert Euro aus einer Registrierkasse. Im weiteren Verlauf gelang es den Tätern zudem, einen Tresor zu öffnen und aus diesem Bargeld in Höhe von mehrere tausend Euro sowie Medikamente im Wert von mehreren hundert Euro zu entwenden.

Im Anschluss entfernten sich die Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schleißheimer Straße/Dülferstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 84, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

355. Mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten im Rahmen einer Hochzeitsfeier – Innenstadt

Über den Polizeinotruf 110 wurden am Samstag, 12.03.2022 gegen 13:40 Uhr, mehrere Pkw auf der A 99 im Bereich Allach mitgeteilt, die dort offensichtlich im Rahmen einer Hochzeitsfeier durch ihre zum Teil sehr langsame Fahrweise erhebliche Verkehrsbehinderungen verursachen sollen. Hier werden die Ermittlungen aktuell durch die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord geführt.

Der Pkw-Korso verlagerte seine Fahrt im weiteren Verlauf in das Münchner Stadtgebiet. Nachdem die Fahrzeuge in der Neuherbergstraße anhielten und weitere Einsatzkräfte hinzugezogen wurden, begleiteten Streifenwagen die Fahrzeuge in Kleingruppen Richtung Innenstadt. Auf der Leopoldstraße kam es jedoch zu weiteren Verkehrsverstößen. Hier wurde unter anderem die Geschwindigkeit extrem reduziert, Insassen lehnten sich mit dem Oberkörper aus den Fahrzeugen heraus, zudem wurde dauerhaft gehupt.

Auf Höhe der Galeriestraße wurden die Fahrzeuge abgestellt, hier erfolgte die Erfassung der beteiligten Fahrzeuge. Es wurden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten angezeigt.

Die weiteren umfangreichen Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizei München geführt.

356. Beifahrerin stürzt von Motorrad und wird verletzt – Bogenhausen

Am Samstag, 12.03.2022, gegen 18:20 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Yamaha Motorrad auf der John-F.-Kennedy-Brücke. Hinter ihm saß auf dem Motorrad eine 31-jährige Beifahrerin mit Wohnsitz in München.

Als er wieder anfahren konnte, beschleunigte er so, dass das Vorderrad des Motorrads nach oben abhob. Dabei fiel die 31-Jährige von dem Fahrzeug. Bei dem Sturz wurde sie verletzt. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion 22 (Bogenhausen) stellte sich heraus, dass der 30-Jährige keine erforderliche Fahrerlaubnis für das Motorrad hatte. Dazu hatte das Motorrad eine ausländische Zulassung (Spanien). Nach den ersten Ermittlungen wurde das Fahrzeug seit über zwei Jahren in Deutschland genutzt. Eine notwendige Ummeldung wurde bislang nicht vorgenommen.

Der 30-Jährige wurde wegen eines Vergehens nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.