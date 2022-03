WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Samstagabend hat ein bislang Unbekannter eine Frau im Ringpark bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Nachdem der Mann einen geringen Bargeldbetrag erhalten hatte, ergriff der die Flucht. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 21.45 Uhr lief die 38-jährige Frau durch den Ringpark, als ihr unvermittelt ein Mann gegenübertrat und sie mutmaßlich mit einem Messer bedrohte. Der Tatverdächtige forderte im weiteren Verlauf die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Frau dem Mann einen geringen Geldbetrag ausgehändigt hatte, flüchtete der Unbekannte fußläufig in Richtung des Parkabschnitts „Klein Nizza“. Körperlich verletzt wurde die Frau glücklicherweise nicht.



Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich

180 bis 190 cm groß und schlank

Hatte helle Haut

Trug eine dunkle Jogginghose mit Bündchen am Knöchel

Hatte einen dunklen Kapuzenpullover an

Trug eine quer abgesteppte, dunkle Daunenjacke (glänzend)

Hatte eine helle FFP-2-Maske vor dem Gesicht

Sprach akzentfrei Deutsch

Um die Tat aufklären zu können, hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Zeugenhinweise:

Wer hat die Tat am Samstagabend möglicherweise beobachtet?

Wer ist im Umfeld des Ringparks auf einen Mann mit der Beschreibung aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.