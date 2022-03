FREILASSING, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Ein 28-jähriger Mann ist an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls verstorben, der sich am gestrigen Sonntagabend, 13.03.2022, auf der Bundesstraße 20 in Höhe Freilassing ereignet hat. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein führt die Polizeiinspektion Freilassing die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache.

Am Abend des 13.03.2022 kam es gegen 21:40 Uhr auf der Bundesstraße 20 in Freilassing zu einem sehr schweren Verkehrsunfall. Ein 28-Jähriger Freilassinger war mit seinem Audi A4 von Ainring kommend in Richtung Freilassing unterwegs. Zwischen den Abfahrten Freilassing Süd und Mitte überholte er einen Pkw. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden Audi Q7.

Beide Fahrzeugführer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierten mit hoher Geschwindigkeit. Die Audis wurden in ihrer Fahrtrichtung nach rechts geschleudert, wobei der Q7 auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen kam. Beide Pkw-Lenker wurden mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Audi A4 erlag schließlich im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Der Audi Q 7 war mit drei Personen besetzt, der Beifahrer des Q7 wurde mit einem Rettungswagen und der Mitfahrer mit einem Rettungshelikopter in ein Klinikum gefahren bzw. geflogen. Für die Insassen des Q7 konnten die Kliniken später Entwarnung geben, eine lebensbedrohliche Situation lag hier nicht mehr vor.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde von der Staatsanwaltschaft Traunstein ein unfallanalytisches und -technisches Gutachten, sowie Blutentnahmen bei den Fahrzeugführern angeordnet. An beiden sichergestellten Pkws entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Sie wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Für die Unfallaufnahme war die B 20 für etwa vier Stunden voll gesperrt. Die örtliche Feuerwehr, die mit ca. 40 Mann und 9 Fahrzeugen vor Ort war, regelte die Umleitung und half bei der Unfallaufnahme.