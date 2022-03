0520 - Nach Raub Täter festgenommen

Gablingen - Am 12.03.2022 ereignete sich gegen 02:00 Uhr ein Raubdelikt am Gablinger Bahnhof. Eine Zeugin rief die Polizei, die daraufhin mit mehreren Streifen an die Tatörtlichkeit fuhr.

Der 16-jährige Geschädigte war durch drei Täter geschlagen und seine Jacke, sowie sein Mobiltelefon, entwendet worden. Ein Täter war dem Geschädigten namentlich bekannt, weshalb die Wohnadresse angefahren wurde und hier mehrere Personen angetroffen werden konnten.

Zunächst leugneten die drei Tatverdächtigen den Vorfall, allerdings konnten bei einer Durchsuchung das Handy und die Jacke des Geschädigten aufgefunden werden.

Die drei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren wurden vorläufig festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 16-jährige Geschädigte wurde zur Behandlung seiner Gesichtsverletzungen mit dem Rettungswagen ins Uniklinikum gebracht.

0521 - Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße

Bobingen - An der Einmündung der Oberottmarshauser Straße in die südliche Umgehungsstraße von Bobingen ereignete sich am 11.03.2022 gegen 19:15 Uhr ein Verkehrsunfall.

Ein 34-jähriger Wehringer wollte von der Oberottmarshauser Straße nach rechts auf die Umgehungsstraße einbiegen und übersah hierbei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Verletzt wurde niemand, an den Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

0522 - Verkehrsunfall mit Verletztem - Verursacher flüchtig

Graben - Bereits am 07.03.2022, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Lechfelder Straße kurz vor dem Ortseingang Lagerlechfeld Nord zu einem Verkehrsunfall.

Der 40-jährige Geschädigte war mit seinem schwarzen Pkw, Opel Astra, in Fahrtrichtung Lagerlechfeld unterwegs als plötzlich ein Kleinwagen aus der Ortschaft kommend vom Gegenfahrstreifen auf seinen Fahrstreifen geriet.

Auf gleicher Höhe berührten sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge, wodurch der Außenspiegel am Fahrzeug des Geschädigten einklappte und die Seitenscheibe zerstörte. Durch die entstandenen Splitter wurde der Fahrer leicht an der linken Hand verletzt.

Das vermeintlich unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle ohne zu halten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Pkw der Marke Opel, Typ Adam, in der Farbe Blau oder Schwarz gehandelt haben.

Zeugen des Unfalls, bzw. Personen die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten sich an die PI Schwabmünchen unter 08232/9606 - 0 zu wenden.

0523 - Lkw verursacht lange Ölspur

Zusmarshausen - Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr befuhr ein 38-jähriger Berufskraftfahrer mit einem Sattelzug die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz vor der Ausfahrt Zusmarshausen hatte er vermutlich einen Motorschaden und verlor deshalb Motoröl. Der Lkw fuhr dann an der Ausfahrt Zusmarshausen ab und bog nach links auf die Staatsstraße 2027 Richtung Wollbach ab. An der Abzweigung nach Wollbach bog er noch nach links in die Gollenhofer Straße ab und hielt dann an. Die nicht unerhebliche Ölspur zog sich von der A8 bis zum Abstellort des Lkw.

Die betroffene Fahrbahn auf der A8 sowie die Ausfahrt Zusmarshausen musste vom zuständigen Autobahnbetreiber gereinigt werden. Die Ausfahrt war deshalb für ca. 2 ½ Stunden gesperrt.

Die Freiwillige Feuerwehr Zusmarshausen erledigte die Reinigungsarbeiten auf der Staatsstraße 2027 bis zur Gollenhoferstraße. Sie war mit ca. 25 Kräften im Einsatz und übernahm zusätzlich noch erforderliche Verkehrs- und Absperrmaßnahmen.

Der Lkw wurde von einem Abschleppdienst in das Gewerbegebiet Wollbach geschleppt.

0524 - Schwerverletzt nach Fahrradsturz

Altisheim - Schwere Verletzungen erlitt am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr ein 54-jähriger Radfahrer, als er in Altisheim mit seinem E-Bike stürzte. Der Mann war zuvor auf dem Radweg von Leitheim nach Altisheim gefahren und im Kurvenbereich der Donaustraße, welche an den Radweg anschließt, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne gegen einen Randstein gefahren und in Folge dessen gestürzt.

Der Radfahrer trug dabei keinen Helm und schlug mit Kopf und Gesicht auf der Straße auf. Der Verletzte musste vom Rettungsdienst mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus Donauwörth eingeliefert werden.

Auch wenn ein Fahrradhelm die Verletzungen nicht gänzlich verhindert hätte, hätte er doch die Folgen des Sturzes massiv gelindert. Daher empfiehlt die Polizei, auch wenn die Benutzung gesetzlich nicht vorgeschrieben und damit freiwillig ist, speziell bei der Nutzung von E-Bikes immer die Nutzung eines Fahrradhelmes.