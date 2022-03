ZIRNDORF. (345) Am Freitagabend (11.03.2022) brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in Wachendorf ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr hatten der oder die unbekannten Einbrecher die Terrassentür zu dem Haus in der Fürther Straße aufgehebelt. Im Haus durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und Schubläden und flüchteten mit erbeuteten Münzen im Wert von einigen tausend Euro.

Die Fürther Kriminalpolizei bittet deshalb eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Rainer Seebauer