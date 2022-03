LICHTENFELS. Zwei Männer fragten Sonntagvormittag einen 22-Jährigen nach einer Zigarette. Als zuletzt auch dessen Geldbeutel zum Vorschein kam, schlugen sie im wahrsten Sinne des Wortes zu. Gewaltsam entrissen sie dem Lichtenfelser die Geldbörse und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Der 22-jährige Russe hielt sich gegen 5.20 Uhr fußläufig im Bereich Zweigstraße / Bgm.-Dr.-Hauptmann-Ring auf. Dort wurde er von zwei ihm unbekannten Männern in russischer Sprache nach einer Zigarette gefragt. Nachdem sie von dem jungen Mann einen „Glimmstängel“ erhielten, forderten sie zusätzlich noch etwas Kleingeld. Auch hier zeigte sich der 22-Jährige hilfsbereit und griff nach seinem Geldbeutel. Unvermittelt schlug darauf einer der beiden Unbekannten mit der flachen Hand in dessen Gesicht und entriss ihm den Geldbeutel samt Inhalt. Anschließend rannten beide in Richtung Bahnhof davon. Die zwei Räuber werden jeweils als zirka 25 bis 30 Jahre alte Männer beschrieben, die etwa 1,70 Meter groß sind. Sie trugen dunkle, beziehungsweise schwarze Kleidung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei aus Lichtenfels verlief bis zum jetzigen Zeitpunkt ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die Kriminalbeamten bitten um Hinweise von Zeugen:

Wer hat zu besagter Zeit den Raub der Geldbörse beobachtet?

Wer hat die beiden Personen im Bereich des Lichtenfelser Bahnhofs auf ihrer Flucht gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kripo Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen