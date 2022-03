SÖCHTENAU, LKR. ROSENHEIM. Am frühen Samstagmorgen, 12. März 2022, brach im Keller einer Doppelhaushälfte ein Feuer aus. Alle fünf Hausbewohner erlitten Rauchgasintoxikationen. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim übernahm noch vor Ort unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die Ermittlungen.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Samstagmorgen, gegen 06.40 Uhr, ein Feuer aus dem Keller einer Doppelhaushälfte in der Rosenheimer Straße in Söchtenau mitgeteilt.

Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der sofort alarmierten Feuerwehren rasch abgelöscht werden. Alle fünf Bewohner erlitten Rauchgasintoxikationen und mussten nach erfolgter medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort in Krankenhäuser verbracht werden. Der Durch das Feuer entstandene Schaden dürfte mindestens im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm noch vor Ort die ersten Ermittlungen. Die weiteren Untersuchungen werden vom Fachkommissariat 1 der Kripo Rosenheim übernommen. Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen keine vor.