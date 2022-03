WÜRZBURG - INNENSTADT. Im Laufe des Samstagnachmittags sind in der Innenstadt insgesamt vier Pkws aufgebrochen worden. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft hierbei insbesondere auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Seitenscheibe an vier geparkten Fahrzeuge eingeschlagen

Ein Unbekannter hat im Laufe des Samstagnachmittags im Bereich der Würzburger Innenstadt insgesamt drei geparkte Pkws gewaltsam geöffnet:

Zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr einen weißen Fiat 500 in der Domerschulstraße

Zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr einen grünen Peugeot 206 in der Schönthalstraße

Zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr einen roten Citroen in der Husarenstraße

Im Nachgang begab sich zudem der Halter eines vierten Pkws zur Anzeigenerstattung zur Polizeiinspektion Würzburg Stadt. Dieser hatte seinen Pkw zwischen Freitag, 23:00 Uhr, und Samstag, 20:00 Uhr, in der Peterpfarrgasse geparkt. Auch dieser wurde durch einen Unbekannten aufgebrochen.

Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen

Die Würzburger Kripo hat noch am Samstag die Ermittlungen übernommen und prüft nun insbesondere einen Tatzusammenhang bei den vier genannten Fällen. Aus den Fahrzeugen wurde nach derzeitigem Stand in einem Fall ein Laptop entwendet. In den anderen Fällen ist dies noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 1.500 Euro.

Wer kann Hinweise geben?

Die Kriminalpolizei hofft bei ihren Ermittlungen insbesondere auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem ist, insbesondere zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr, im Bereich der Tatorte eine Person aufgefallen, die sich für die geparkten Fahrzeuge interessierte?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.