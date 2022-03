Pressemeldung aus Österreich:

PINSWANG/A – Waldgebiet Glockenschlag (in der Nähe der Binnengrenze), Bezirk Reutte

Sachverhalt:

Am 12.3.2022, 12:29 uhr meldete ein dt FzgLenker eine Rauchsäule/Feuer im Bereich des „Glockenschlag“ – Gemeinde Pinswang. Er wurde an die Leitzentrale weiterverbunden, von dort wurde die Löschkette in Gang gesetzt und der Polizeihubschrauber Libelle Tirol angefordert – Laut ersteintreffender Streife eine grössere Fläche betroffen. Brand derzeit noch in Ausbreitung. Löscharbeiten sind noch im Gang.

Zusatz PP SWS: Von deutscher Seite aus ist der Brand/Rauchwolke sehr gut sichtbar. Es gingen bereits mehrere Mitteilungen bei der Polizei ein. Für weitere Rückfragen wenden sie sich bitte an das Büro Öffentlichkeitsarbeit in Tirol.