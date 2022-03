0507 – Mülltonnenunterstand abgebrannt

Kriegshaber – Am gestrigen Donnerstag gegen 17:30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein brennender Mülltonnenunterstand Am Alten Hessenbach gemeldet. Die zum Einsatzort entsandte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung aus.



Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

0508 – PKW-Fahrer übersieht Fußgängerin

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstag gegen 13:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Ein 38-jähriger Fahrer eines Hyundai wollte von der Donauwörtherstraße nach rechts in die Ulmer Straße einbiegen. Dabei übersah er eine 74-jährige Fußgängerin, die die Ulmer Straße an der Ampel überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte die 74-Jährige und verletzte sich leicht. Sie kam zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Am PKW des 38-Jährigen entstand kein Sachschaden.

0509 – Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag gegen 17:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Berliner Allee. Ein 42-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem Ford Transit die Berliner Allee in nördlicher Richtung und wollte nach links in die Brückenstraße einbiegen. Mit im Wagen befanden sich seine drei Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren. Die hinter dem Ford fahrende 21-jährige Lenkerin eines Opel Adam erkannte zu spät, dass der Ford-Fahrer abgebremst hatte und fuhr ungebremst auf den Wagen auf. Durch den Zusammenstoß entstand am Opel Adam ein Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Kinder wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die Berliner Allee wurde während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

0510 – Einbruch in Angelfachgeschäft

Kriegshaber – In der Nacht von Mittwoch (09.03.2022) auf Donnerstag (10.03.2022) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Angelfachgeschäft im Kurzen Geländ ein. Der Täter hebelte eine metallene Zugangstüre auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Dort durchsuchte er alle Räume und entwendete Bargeld und Angelzubehör im Wert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-3810.

0511 – Einbrecher erbeutet Schmuck und Uhren

Kriegshaber – In der Nacht von Donnerstag (10.03.2022) auf Freitag (11.03.2022) drang ein bislang unbekannter Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Familie-Einstein-Straße ein. Dort durchsuchte er die Wohnräume und entwendete Bargeld, hochwertigen Schmuck und Uhren. Der Gesamtbeuteschaden ist noch nicht geklärt.

Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323-3810.