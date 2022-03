340. Pkw erfasst Fußgänger; eine Person verletzt – Feldkirchen

Am Donnerstag, 10.03.2022, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 70-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Skoda vom Gehweg in der Oberndorfer Straße in den Verkehr ein.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 65-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw VW die Oberndorfer Straße in ortsauswärtige Richtung. Sie musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw Skoda zu vermeiden. Dabei geriet sie über die Gegenfahrbahn auf den gegenüber liegenden Gehweg.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fußgänger auf dem Gehweg, welcher in der Folge durch den VW Pkw frontal erfasst wurde. Der 23-Jährige wurde im Anschluss auf die Motorhaube aufgeladen und auf den Gehweg abgeworfen. Hierbei wurde er schwer verletzt und zunächst durch eine hinzugekommene Streifenbesatzung erstversorgt.

Im weiteren Verlauf wurde er durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 70-Jährige und die 65-Jährige blieben unverletzt. Am Pkw der 65-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Oberndorfer Straße zwischenzeitlich komplett gesperrt werden, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Unfallkommando der Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

341. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw; eine Person verletzt – Schwabing

Am Donnerstag, 10.03.2022, gegen 13:30 Uhr, befuhr eine 25-Jährige mit Wohnsitz im Westerwaldkreis mit einem Pkw Opel den Petueltunnel in Richtung Englischer Garten.

Dabei befand sie sich auf dem rechten Fahrstreifen. Ein 30-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau befuhr zu diesem Zeitpunkt den mittleren Fahrstreifen mit einem Lkw MAN. Im Rahmen eines Fahrstreifenwechsels kollidierte der Lkw mit der linken Seite des Pkw.

Die 25-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde musste eine Fahrspur gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

342. Erheblicher Geschwindigkeitsverstoß – Neuhausen

Am Donnerstag, 10.03.2022, gegen 23:27 Uhr, stellten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion München auf der Landshuter Allee in München einen Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fest. Die Beamten, deren Fahrzeug mit einem Videomesssystem ausgerüstet war, folgten dem Kraftrad.

Gegen 23:27 Uhr wurde die Geschwindigkeit des Honda Kraftrads im Bereich des Landshuter-Allee-Tunnels gemessen. Das im Polizeifahrzeug verbaute Videosystem errechnete dabei eine Durchschnittsgeschwindigkeit über 100 km/h. Zulässig sind in diesem Bereich 50 km/h.

Den 31-jährigen Fahrer mit Wohnsitz in München erwarten nun ein Bußgeld von mehr als tausend Euro, 2 Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot von 3 Monaten.

Die Münchner Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine der häufigsten Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit getöteten und schwerverletzten Verkehrsteilnehmern darstellt.