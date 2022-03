PARKSTETTEN (LKRS. STRAUBING-BOGEN). Aus bislang unbekannten Gründen zog sich am Donnerstagnachmittag ein 77-jähriger Mann aus Parkstetten schwere Brandverletzungen zu. Die Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen übernommen.

Ein Angehöriger alarmierte am Donnerstag gegen 16:10 Uhr die Einsatzkräfte, weil er den 77-Jährigen mit schweren Verbrennungen in dessen Wohnung vorgefunden hatte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, erlag dort jedoch noch am selben Abend seinen schweren Verletzungen. Die Ursache für die schweren Brandverletzungen ist indes noch unbekannt. In der Wohnung war kein Feuer feststellbar und auch alte Brandstellen waren in der Wohnung nicht erkennbar. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing und das Bayerische Landeskriminalamt haben gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing - die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Veröffentlicht am 11.03.2021, 11:10 Uhr