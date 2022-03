LKRS.TIRSCHENREUTH. Eine Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden von Rauschgift in nicht geringer Menge. Der „Besitzer“ ist nun in Haft.

Am Dienstag, den 8. März 2022, ging bei der Polizeiinspektion Tirschenreuth eine anonyme Mitteilung über einen Rauschgifthändler aus dem südlichen Landkreis Tirschenreuth ein. Da sich die Hinweise verdichteten, wurde mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. Rücksprache gehalten. Diese beantragte beim zuständigen Amtsgericht Weiden i.d.OPf. einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des mutmaßlichen Drogendealers. Nach Erlass des Dursuchungsbeschlusses, wurde dieser von den Beamten der Polizeiinspektion Tirschenreuth vollzogen. Dabei konnte eine nicht geringe Menge an Rauschgift, darunter Marihuana, Amphetamin (Speed) sowie Ecstasy aufgefunden werden. Der Beschuldigte wurde daraufhin vorläufig festgenommen und am gestrigen Mittwoch, den 9. März 2022 auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Weiden i.d.OPf. vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. übernommen.