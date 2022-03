NÜRNBERG. (336) Am späten Mittwochnachmittag (09.03.2022) entwendete eine 21-Jährige in einem Supermarkt im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof Lebensmittel. Als eine Detektivin sie anhielt, wurde die junge Frau rabiat.

Gegen 17:15 Uhr beobachtete die Ladendetektivin in dem Supermarkt in der Peyerstraße, wie die Tatverdächtige Lebensmittel in eine Plastiktüte steckte. Die 21-Jährige passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Als die Detektivin die mutmaßliche Diebin darauf ansprach, wurde diese sofort aggressiv. Sie schlug auf die Ladendetektivin ein und biss ihr im Gerangel in den Finger. Nur mit Hilfe von anderen Kunden gelang es der Detektivin, die Flucht der rabiaten 21-Jährigen zu verhindern.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West leitete gegen die festgenommene Ladendiebin ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.

