0500 – Autoantennen abgerissen und Klingel beschädigt

Bärenkeller – In der Nacht von Dienstag (08.03.2022) auf Mittwoch (09.03.2022) beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Klingel eines Mehrfamilienhauses im Amselweg. Zudem steckte er zwei Autoantennen, die er offenbar zuvor abgerissen hatte, in den dort befindlichen Briefkasten. Die hinzugerufenen Beamten konnten die beschädigten PKW im Nahbereich nicht mehr feststellen. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Die geschädigten PKW-Halter und Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510 zu melden.

0501 – Rentner ins Gesicht geschlagen

Haunstetten – Am gestrigen Mittwoch gegen 15:10 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Westufer des Ilsesees. Ein 70-jähriger Rentner wollte sich auf eine der Bänke am Ilsesee setzen, als er von drei Männern angegangen wurde. Ein 40-jähriger Mann aus der Gruppe schlug dem Rentner unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte ergriff die Flucht und lief auf die Nordseite des Sees, wo ihn der 40-Jährige einholte und erneut ins Gesicht schlug. Die hinzugerufenen Polizeistreifen stellten den Beschuldigten und einen der beiden anderen Männer am Westufer fest. Ein vor Ort mit dem Beschuldigten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Da der Beschuldigte und auch der zweite Mann aus der Gruppe (60 Jahre) sich gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv verhielten, wurden sie zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Beide Männer wurden in den Polizeiarrest verbracht. Den dritten Mann aus der Gruppe stellten die Beamten auf dem Gehweg schlafend in einer Straße in der Nähe des Sees fest. Der 33-Jährige wurde aufgrund seiner starken Alkoholisierung vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der 70-jährige Geschädigte wurde durch die Schläge leicht verletzt. Den 40-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

0502 – Randalierer löst Großeinsatz aus

Oberhausen – Am gestrigen Mittwoch gegen 19:30 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Polizei über einen in der Weißstraße in seiner Wohnung randalierenden Mann informiert. Der 30-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Daraufhin fuhren mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort. Gegenüber den eingesetzten Beamten sprach der Mann Drohungen gegen diese und sich selbst aus. Zudem hielt er ein Messer in der Hand und weigerte sich es wegzulegen. Da der Mann sich allein in der Wohnung befand, wurden Spezialkräfte aus München hinzugerufen, die den Mann schließlich festnahmen. Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand. Er wurde leicht verletzt. Aufgrund seiner Psychischen Ausnahmesituation wurde er in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. Für die Dauer des Einsatzes wurden die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses vorsorglich evakuiert. Es bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr Dritte. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Bedrohung und Widerstand ermittelt.

0503 – Verkehrsunfallfluchten – Zeugenaufruf

Pfersee – Am gestrigen Mittwoch um 07:40 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Straße Hinter den Gärten. Die Geschädigte hatte ihren grauen BMW am Straßenrand geparkt. Sie saß bereits im Wagen, um in Kürze wieder loszufahren, als ein bislang unbekannter PKW-Fahrer mit seinem weißen Wagen am BMW vorbeifuhr und ihn vorne links touchierte. Der Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Am PKW der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Zeugenhinweise erbittet die PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610.



Haunstetten – Im Tatzeitraum Dienstag (08.03.2022) bis Mittwoch (09.03.2022) beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Albert-Schweitzer-Straße geparkten blauen VW Passat. Der Geschädigte hatte seinen Wagen gegen 20:30 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 15:30 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, entdeckte er den Streifschaden am Heck. Der unbekannte Täter touchierte den Passat und fuhr davon, ohne den Unfall zu melden. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise erbittet die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710.