SCHWEINFURT. Das Nebengebäude eines Wohnhauses stand am Mittwochnachmittag in Flammen. Mutmaßlich war der Brand in einer dort abgestellten Mülltonne ausgebrochen und hatte auf das Bauwerk übergegriffen. Zwei Bewohner des angrenzenden Wohnhauses erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt nun zur Bandursache und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.



Kurz vor 16.00 Uhr war bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Brand in der Ignaz-Schön-Straße eingegangen. Als die Schweinfurter Polizei am Einsatzort eintraf, schlugen Flammen an dem garagenähnlichen Nebengebäude empor. Die Feuerwehr war bereits mit den Löscharbeiten zugange. Zur Brandbekämpfung waren zahlreiche Feuerwehrkräfte der Schweinfurter Wehren und auch der Freiwilligen Feuerwehr Niederwerrn im Einsatz. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus glücklicherweise verhindern. Ein 19-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau, beide Bewohner des betroffenen Anwesens, mussten mit leichten Rauchgasvergiftungen ärztlich behandelt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen.



Die Brandursache ist bislang noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die inzwischen die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen hat. Dem aktuellen Sachstand nach ist der Brandherd in einer Mülltonne zu suchen, die sich in dem garagenähnlichen Gebäude befunden hatte.



Die Brandfahnder der Kripo Schweinfurt bitten nun die Bevölkerung um Hinweise zu dem Brand und dessen Entstehung. Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.