BRUCKMÜHL, LKR. ROSENHEIM. Im März 2021 erstattete eine junge Frau Anzeige gegen einen Unbekannten wegen Vergewaltigung. Die Tat geschah nach Angaben des Opfers am 20. Juli 2019 nach einem Volksfestbesuch in Bruckmühl, unweit des Festgeländes. Den Ermittlern der Kriminalpolizei Rosenheim gelang es nun, an Fotos zu gelangen, auf denen ein wichtiger Zeuge zu sehen ist, der bislang jedoch noch nicht identifiziert werden konnte. Mit richterlichem Beschluss werden die Fotos des Zeugen veröffentlicht, mit der dringenden Bitte, dass sich der Zeuge selbst bei der Polizei meldet oder andere Personen Hinweise zur Identität des Zeugen geben können.

