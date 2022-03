BAYREUTH. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch suchten bislang Unbekannte ein Geschäft in der Bayreuther Ottostraße heim. Mit einem gefüllten Möbeltresor als Beute suchten sie unerkannt das Weite. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr bemerkte die Geschäftsführerin, dass im Büro ihres Marktes ein Fenster offen stand. Als sie sich näher umsah, stellte sie das Fehlen ihres Möbeltresors fest. Die dreisten Diebe machten sich dabei nicht die Mühe, den Wertschrank auszubauen – sie rissen sich kurzerhand Teile des Möbelstücks, in dem er befestigt war, mit unter den Nagel. Außerdem fielen ihnen noch zwei Geldkassetten in die Hände. Mit ihrer Beute von mehreren tausend Euro machten sie sich schließlich unerkannt aus dem Staub. Da die Ermittler am Tatort keinerlei Aufbruchspuren sichern konnten, gehen sie derzeit davon aus, dass sich die Unbekannten zur Öffnungszeit unbemerkt in den Räumlichkeiten versteckt und den Ladenschluss abgewartet hatten. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht jetzt nach Zeugen, die die Täter möglicherweise bei ihrer Flucht beobachtet haben.

Wer hat zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr, und Mittwochfrüh, 7.20 Uhr, im Bayreuther Industriegebiet rund um die Ottostraße oder die Weiherstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind verdächtige Personen, möglicherweise noch mit einem Möbeltresor in Händen, und/oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat möglicherweise noch während der Ladenöffnungszeit etwas Verdächtiges in Bezug auf den Diebstahl beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.