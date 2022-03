HUNDERDORF (LKRS. STRAUBING- BOGEN). In der Nacht zum 09.03.22 stellten Deggendorfer Fahnder auf der A3 ein in Italien gestohlenes Auto sicher. Die Fahnder nahmen den 39-jährigen Fahrer vorläufig fest. Die Kripo ermittelt.

Am 09.03.22, gegen 01:30 Uhr, überprüften Deggendorfer Fahnder am Rastplatz Bayerischer Wald einen weißen BMW X6 mit albanischem Kennzeichen. Bei der Kontrolle wurden Unstimmigkeiten bei der Fahrzeugidentifikationsnummer (kurz FIN) festgestellt. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der BMW in Italien entwendet wurde. Der Fahrer wurde vor Ort vorläufig festgenommen, jedoch nach Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder entlassen. Die Kriminalpolizei Deggendorf nahm die Ermittlungen gegen den 39-Jährigen auf.

Die Kriminalpolizeistation ermittelt nun in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg zu genaueren Hintergründen des Diebstahls und zu weiteren möglichen Tatverdächtigen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, POK Christian Obermeier, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 09.03.2022, 16:40 Uhr