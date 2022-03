0491 – mit gefälschtem Führerschein erwischt

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag gegen 23:45 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Mazda-Fahrer auf, der in der Derchinger Straße unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte der 35-jährige Fahrzeugführer keinen Führerschein vorweisen. Er gab an, ihn zuhause vergessen zu haben und zeigte den Beamten ein Foto des Führerscheines auf seinem Handy. Die Polizisten stellten fest, dass es sich bei dem Führerschein offensichtlich um eine Totalfälschung handelte. Dem 35-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

0492 – Jogger schlägt Fahrradfahrer

Spickel – Am gestrigen Dienstag gegen 21:20 Uhr gerieten ein Fahrradfahrer und ein Jogger in der Gentnerstraße in Streit. Der 43-jährige Fahrradfahrer fuhr neben den bislang unbekannten auf der Straße laufenden Jogger und wies ihn daraufhin, dass er nicht auf der Straße laufen sollte. Daraufhin schlug der Jogger den Fahrradfahrer unvermittelt gegen den Kopf. Durch die anschließende Rangelei erlitt der Fahrradfahrer leichte Verletzungen im Gesicht. Der Jogger floh, bevor die hinzugerufene Polizeistreife eintraf.

Der Jogger wird wie folgt beschreiben:

Ca.50 Jahr alt

175 cm groß

Bekleidet mit dunklem Trainingsanzug, Handschuhen und Mütze

Zeugenhinweise erbittet die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710.

0493 – Scheiben mehrerer PKW eingeschlagen

Oberhausen – In der Nacht von Dienstag (08.03.2022) auf Mittwoch (09.03.2022) beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Scheiben mehrerer geparkter PKW. In der Zollernstraße wurden die Heckscheiben eines geparkten blauen Mercedes eingetreten. Bei einem ebenfalls dort geparkten schwarzen Seat wurde die Frontscheibe eingetreten. Auch bei einem an der Kreuzung Zollernstraße / Kreutzerstraße geparkten grünen Hyundai wurde die Frontscheibe durch Fußtritte beschädigt. In der Neuhäuserstraße trat der bislang unbekannte Täter die Frontscheibe eines geparkten braunen Passat ein. Aus dem Fahrzeuginneren aller vier PKW wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf je 500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise erbittet die PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510.

0494 – Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Pfersee – Am gestrigen Dienstag zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Jakobine-Lauber-Straße geparkten roten Opel Corsa. Die Geschädigte hatte ihren PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als sie gegen 16:00 Uhr zum Wagen zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am Heck des PKW fest. Der bislang unbekannte Täter hatte den Opel touchiert und sich entfernt, ohne den Unfall zu melden. Der Sachschaden wird auf ca. 4500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610 entgegen.

0495 – „Falscher Bankmitarbeiter“ erbeutet mehrere tausend Euro

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag gegen 16:30 Uhr ergaunerte ein bislang unbekannter Täter mehrere tausend Euro eines 85-jährigen Mannes. Der Betrüger gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und machte dem Geschädigten glaubhaft, dass er bei der letzten Geldabhebung Falschgeld ausbezahlt bekommen hatte. Um dies zu überprüfen, sei es notwendig, die Geldscheine vor Ort anzusehen. Wenig später erschien ein Mann an der Wohnanschrift des Geschädigten und ließ sich sämtliches Bargeld, das der Geschädigte zuhause hatte, aushändigen. Anschließend ergriff der Betrüger die Flucht. Er erbeutete Bargeld im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei warnt vor Betrügern, die immer neue Betrugsmaschen entwickeln.

Geben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Personen, die Sie nicht kennen.

Lassen Sie sich einen amtlichen Ausweis zeigen.

Rufen Sie selbst bei der Behörde oder Bank an, von der die Person geschickt worden sein soll und vergewissern sie sich, dass die Person tatsächlich für die Behörde oder Bank arbeitet. Suchen Sie dabei die Telefonnummer selbst heraus!

Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung.

Weitere Infos und Tipps unter https://www.polizei-beratung.de.