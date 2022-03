MICHELAU, LKR. LICHTENFELS. Wiederholt vielen in den vergangenen Monaten geparkte Fahrzeuge einem bislang unbekannten Übeltäter zum Opfer. In allen Fällen ritzte dieser mit einem scharfen Gegenstand Hakenkreuze in den Lack von Autos und hinterließ dabei hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei Coburg sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Dezember 2021 bis Ende Februar diesen Jahres wurden im Michelauer Ortsteil Schwürbitz drei Fahrzeuge durch den Unbekannten angegangen. Mit einem spitzen Gegenstand verewigte sich der Straftäter, indem er mehrere Hakenkreuze in den Lack der Pkw kratzte. Zuletzt beschädigte er am 27. Februar, zwischen 10 und 11 Uhr, einen geparkten Mini im Trieber Weg. Durch die rechtsmotivierten Symbole im Lack entstand dabei ein Sachschaden von knapp 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg führt die Ermittlungen in den drei Fällen und sieht aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe einen Tatzusammenhang. Die Beamten bitten deshalb Zeugen, die im Michelauer Ortsteil Schwürbitz in den vergangenen drei Monaten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, diese unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.