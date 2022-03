A 8, RAUBLING, LKR. ROSENHEIM. Schleierfahnder der Grenzpolizei haben am Montag, 07.03.2022, das richtige Näschen bewiesen und in einem belgischen Mercedes etwa zwei Kilogramm Kokain entdeckt. Der Fahrer des Wagens, ein 52-jähriger aus Belgien, befindet sich in Untersuchungshaft.

Am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr geriet ein Mercedes mit belgischer Zulassung auf der A 8 in Fahrtrichtung Salzburg ins Visier von Schleierfahndern der Grenzpolizeiinspektion Raubling. Bei der Kontrolle ergaben sich für die Fahnder entsprechende Verdachtsmomente, um das Fahrzeug näher in Augenschein zu nehmen.

In einem bauartbedingten Hohlraum im Frontbereich des Autos wurden die Grenzpolizisten fündig und stießen auf zwei Päckchen mit weißem Pulver. Eine Untersuchung vor Ort ergab, dass es sich hierbei um Kokain handelte. Die Gesamtmenge betrug etwa zwei Kilogramm.

Ein Drogenschnelltest bei dem alleinigen Insassen des Mercedes, einem 52-jährigen albanischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Belgien, verlief positiv auf die Einwirkung von Kokain, weshalb er sich auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. In der Folge übernahm das zuständige Fachkommissariat 4 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die weiteren Ermittlungen, unter anderem zur Herkunft und zum Ziel der Drogen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der dringend Tatverdächtige dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der 52-jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Sein Auto stellten die Ermittlungsbehörden zur Vorbereitung der Einziehung sicher.