AMBERG. Am Dienstag wurde ein osteuropäischer Lebensmittelmarkt mehrfach von einer Frau angerufen und bedroht. Die Polizei konnte die Anruferin ermitteln und zur Rede stellen. Sie muss sich nun strafrechtlich verantworten.



Am Dienstag, 8. März 2022, erstattete ein deutsch-ukrainischer Geschäftsinhaber eines osteuropäischen Lebensmittelmarkts Anzeige bei der Polizeiinspektion Amberg, da zuvor mehrfach eine Frau in dem Geschäft angerufen und Drohungen ausgesprochen hätte. Laut der Mitteilung hätte sich die Frau danach erkundigt, ob auch russische Lebensmittel in dem Geschäft verkauft würden. Als dies bejaht wurde, sprach die Frau Drohungen aus für den Fall, dass die Produkte nicht aus dem Sortiment genommen würden.

Die Polizei konnte den Anruf schnell nachverfolgen und gelangte so zu einer Tatverdächtigen. Es handelt sich um eine 28-jährige Frau mit polnischer Staatsangehörigkeit aus Amberg. Sie wurde von der Polizei aufgesucht und unter anderem wegen Nötigung, Bedrohung und Beleidigung angezeigt.

Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Amberg geführt. Die Polizei wird auch weiterhin konsequent und niederschwellig gegen jede Form der Hasskriminalität einschreiten.