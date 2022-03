335. Pkw-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgänger; eine Person verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 08.03.2022, gegen 01:30 Uhr, befand sich ein 43-jähriger Fußgänger auf dem Gehweg der Bayerstraße und ging in Richtung Hauptbahnhof. Als er die Einmündung zur Zweigstraße geradeaus überqueren wollte, wurde er von einem silbernen Pkw erfasst, welcher aus der Zweigstraße kam und in der Folge verbotswidrig nach rechts in die Bayerstraße abbiegen wollte.

Der Fahrzeugführer des Pkw setzte seine Fahrt daraufhin in Richtung Sonnenstraße fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der 43-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

336. Verkehrsunfall zwischen drei Pkw mit anschließender Flucht eines Unfallbeteiligten; drei Personen verletzt – Berg am Laim

Am Montag, 07.03.2022, gegen 19.00 Uhr, befand sich ein 51-Jähriger mit einem BMW Pkw auf der mittleren Fahrspur am Innsbrucker Ring und kam verkehrsbedingt zum Stehen. Unmittelbar hinter dem Pkw des 51-Jährigen hielt ein VW Pkw, besetzt mit einer 28-jährigen Fahrerin und einem 29-jährigen Beifahrer.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr im weiteren Verlauf ein VW Pkw (Typ: Golf, Farbe: grau), besetzt mit einer männlichen Person, nach einem Fahrstreifenwechsel nahezu ungebremst auf den Pkw der 28-Jährigen auf.

Durch den Zusammenstoß wurde der VW der 28-Jährigen in den BMW des 51-Jährigen geschoben. Der Fahrer des VW Golf stieg daraufhin aus, nahm die Unfallschäden an seinem Pkw in Augenschein und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die 28-Jährige und ihr Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 51-jährige BMW-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt und vor Ort ambulant versorgt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

337. Einbruch in Bürogebäude – Unterschleißheim

Im Zeitraum zwischen Montag, 07.03.2022, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 08.03.2022, 09:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter oder Täterinnen in ein Bürogebäude in einem Gewerbegebiet in Unterschleißheim. In der Folge hebelten die Täter eine innenliegende Zugangstür zu Büroräumlichkeiten auf und entwendeten aus diesen elektronische Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro.

Des Weiteren entnahmen die Täter einen Pkw-Schlüssel aus einem Schlüsselkasten und entwendeten in der Folge den entsprechenden Mini Pkw aus der Tiefgarage des Bürogebäudes.

Im näheren Bereich um die Tatörtlichkeit kam es zu weiteren fünf versuchten Einbrüchen in gewerbliche Objekte.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft hierbei insbesondere etwaige Tatzusammenhänge.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ohmstraße, Siemensstraße und Edisonstraße (Unterschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.