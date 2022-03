AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am späten Dienstagabend haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft und Schmuck entwendet. Der genaue Beuteschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.



Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Tathergang waren unbekannte Täter am Dienstag, zwischen 23.30 Uhr und 00.00 Uhr, gewaltsam über die Eingangstür in das Haus in der Schmiedsgasse eingedrungen. Im Inneren durchwühlten die Täter mehrere Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss mit Schmuck in unbekannte Richtung. Die Hausbewohnerin hatte die Einbrecher bemerkt und schließlich Hilfe verständigt. Die kurze Zeit später eintreffende Polizei konnte jedoch trotz sofort eingeleiteter Fahndung keine Tatverdächtigen mehr feststellen.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:



· Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Schmiedsgasse verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

· Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?



Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei zu melden.