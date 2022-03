BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Dienstagmittag entdeckten Ermittler der Kriminalpolizei Schweinfurt unter anderem das mutmaßliche Tatwerkzeug, mit dem ein 26-Jähriger im November letzten Jahres getötet worden sein soll.



Wie bereits berichtet, nahm die Kriminalpolizei Schweinfurt drei Tatverdächtige fest, denen die Tötung und die Beihilfe zur Tötung eines 26-Jährigen vorgeworfen wird. Die Leiche des Mannes wurde erst einige Stunden vor der Festnahme von Spaziergängern auf einem Radweg gefunden. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei liefen dennoch unvermindert weiter, um den Ablauf der Tat lückenlos aufzuklären. Auch blieben einige Gegenstände, unter anderem die Mordwaffe, bislang unauffindbar. Am Dienstag kamen die Mordermittler nun einen neuerlichen Schritt in dem Fall weiter. Nach Hinweisen eines Zeugen konnten Beamte der Kriminalpolizei Schweinfurt unter Zuhilfenahme von technischem Gerät im weiteren Bereich des Tatorts das mutmaßliche Tatwerkzeug und das bislang verschwundene Mobiltelefon des Opfers auffinden.



Mit der Beschlagnahme der aufgefundenen Gegenstände kamen Polizei und Staatsanwaltschaft nun der Abrundung der Ermittlungen in dem Mord an dem 26-Jährigen ein gutes Stück näher.