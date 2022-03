KIEFERSFELDEN, LKR. ROSENHEIM. Seit Dienstagabend wird der 61-jährige Herr De Medio aus einer Pflegeeinrichtung in Kiefersfelden vermisst. Eine groß angelegte Suchaktion verlief ergebnislos. Es gibt jedoch Hinweise, dass Herr De Medio Kiefersfelden mit dem Zug verlassen hat. Möglicherweise hält er sich mittlerweile im Raum Regensburg auf.

Am 08.03.2022 gegen 17.00 Uhr wurde Herr De Medio als vermisst gemeldet. Herr De Medio ist in einer Pflegeeinrichtung in Kiefersfelden untergebracht und zog dort erst am gestrigen Dienstag ein. Der Vermisste leidet unter kognitiven und psychiatrischen Störungen.

Herr De Medio ist 61 Jahre alt, ca. 170 cm groß, sehr dünn, hat kurze graue Haare und einen Schnurbart. Er trägt eine blaue Jeans und eine graue, dünne Jacke. Sehr auffallend ist, dass Herr De Medio auf Grund seiner Krankheit an ständigen unkontrollierten Zuckungen leidet.

In Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Kiefersfelden, der Rettungshundestaffel und einem Polizeihubschrauber wurde nach dem Vermißssen bislang ohne Erfolg gesucht. Insgesamt waren ca. 70 Einsatzkräfte vor Ort.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Vermisste mit dem Zug in Richtung Regensburg bewegt.

Bei Antreffen des Herrn De Medio wird um Verständigung der Polizeiinspektion Kiefersfelden (08033/9740) oder jeder anderen Polizeidienststelle gebeten.