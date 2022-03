WASSERTRÜDINGEN. (323) Am Dienstagnachmittag (08.03.2022) gerieten im Wassertrüdinger Ortsteil Obermögersheim (Lkrs. Ansbach) mehrere Strohballen in Brand. Die Flammen griffen auf eine in der Nähe befindliche Scheune über. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 16:20 Uhr fingen mehrere Strohballen unmittelbar neben einer Scheune in Obermögersheim Feuer. Die Flammen breiteten sich schnell auf eine Seitenwand des Gebäudes aus, in welchem sich zu diesem Zeitpunkt 15 Tiere befanden.

Durch die umgehenden Löscharbeiten der hinzugerufenen Feuerwehr konnte rechtzeitig verhindert werden, dass die Scheune in Vollbrand geriet. Es wurden glücklicherweise weder Menschen noch Tiere verletzt.

An dem Einsatz waren rund 150 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren aus Obermögersheim Geilsheim, Cronheim, Stetten, Wassertrüdingen, Unterschwaningen, Gnotzheim und Altentrüdinigen beteiligt.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen zur Ursache der Entstehung des Brandes vor Ort übernommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach jetzigem Kenntnisstand auf mindestens 50.000 Euro.



Erstellt durch: Lisa Hierl