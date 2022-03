COBURG. In der Nacht von Montag auf Dienstag trieben bislang Unbekannte mit roter und blauer Farbe „bewaffnet“ ihr Unwesen in der Coburger Innenstadt. An insgesamt 24 Objekten verursachten sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 8 Uhr morgens bemerkte eine 65-jährige Coburgerin die erste Schmiererei an ihrer Haustür in der Metzgergasse. Fast gleichzeitig fiel einer 73-jährigen Anwohnerin in der Allee die Verunstaltung ihrer Fassade auf, woraufhin sie ebenfalls die Polizei verständigte. Im Zuge der Aufnahme konnten die Ordnungshüter an 24 verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Coburg die aufgesprühten Graffitis feststellen. Die bislang Unbekannten nutzten zum Teil Schablonen, um ihre Botschaften aus dem linken politischen Spektrum unter anderem auf Hauswänden, Stromverteilerkästen, Straßenschildern und Mülltonnen zu verewigen. Hierdurch verursachten sie einen Sachschaden von rund 2.500 Euro. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise:

Wem sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Coburger Innenstadt, insbesondere zwischen Walkmühlgasse, Lohgraben und Rosengasse, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat sonst in Bezug auf die Schmierereien verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.