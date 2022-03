NÜRNBERG. (322) Wie mit Meldung 314 berichtet, eskalierte am Sonntagabend (06.03.2022) ein Streit im Nürnberger Stadtteil Reichelsdorf, bei dem ein 47-Jähriger einen 50-Jährigen mit dem Messer verletzt. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen hatten sich der 47-jährige Tatverdächtige und dessen 50-jähriger Bekannter zur Klärung eines persönlichen Konflikts gegen 20:50 Uhr in der Weltenburger Straße getroffen. Der 47-Jährige schlug seinem Bekannten ins Gesicht, sodass dieser Frakturen im Gesicht erlitt und mehrere Zähne verlor. Zudem stach der Tatverdächtige mit einem Messer in Richtung Hals seines Kontrahenten, der den Angriff aber mit den Händen abwehren konnte. Der Geschädigte erlitt hierbei Schnittverletzungen an den Händen.

Die Mordkommission der Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt in Folge dieser Auseinandersetzung wegen einer gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben.

Insbesondere werden die Insassen eines Pkws, der kurzzeitig am Tatort angehalten haben soll, gesucht. Der Geschädigte soll dem Pkw hierbei auch etwas zugerufen haben. Zudem suchen die Beamten einen Mann, der dem Opfer nach der Tat Erste Hilfe leistete.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher