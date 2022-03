REGENSBURG. Am Montagmorgen konnte ein mutmaßlicher Einbrecher noch am Tatort festgenommen werden. Er ist nun in Haft.

Am Montag, den 7. März 2022, gegen 7.00 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei eine verdächtige Wahrnehmung mit. Er konnte einen Mann beobachten, der zwei Einkaufswägen, gefüllt mit Elektroartikeln, in die Tiefgarage eines Firmenkomplexes in der Joseph-Dahlem-Straße schob. Durch das schnelle Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Regensburg Süd konnte der Mann, welcher sich von einem Taxi vom Tatort abholen lassen wollte, nur kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, hat sich der 41-jährige Mann aus Regensburg zuvor gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude verschafft, dort alles durchwühlt und mehrere Elektroartikel im mittleren fünfstelligen Wert entwendet. Beim Versuch ein weiteres Büro in dem Gebäude zu öffnen, scheiterte der Beschuldigte jedoch. Der Mann wurde am heutigen Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Spurensicherung und die weitere Sachbearbeitung hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen.