0487 - Erneuter Diebstahl aus Gelände von Baumarkt

Dillingen - Über das Wochenende vom 05.03.2022, 18.00 Uhr bis zum 07.03.2022, 08.00 Uhr wurde in das Freigelände eines Baumarktes an der Hans-Geiger-Straße eingebrochen. Hierbei wurden mehrere Pools mit Sandfilteranlage und Rasenmähroboter im Gesamtwert von ca. 20.000 Euro entwendet. Bereits zwischen dem 06.12.2021 und dem 07.12.2021 wurden auf ähnliche Weise mehrere Akkugeräte sowie Mähroboter entwendet. Damals entstand ebenfalls ein Beuteschaden von ca. 20.000 Euro.

0488 - Brandstiftung im Offenstall – Nachtrag: Brandstiftung scheidet aus

Mit Pressemeldung Nr. 0472 vom 06.03.2022 berichteten wir folgendes:

Gundelfingen/Emmausheim - Am 06.03.2022 gegen 03:30 Uhr teilten vorbeifahrende Personen einen Brand in einer Scheune mit. Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass es sich um einen Offenstall mit ca. 30 bis 40 Angus-Mutterkühen und Kälbchen handelt. Durch das im Stall befindliche frische Stroh und Einstreumaterial konnte sich der Brand schnell zu einem Flächenbrand ausweiten. Durch ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren und die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Polizei und dem Eigentümer konnten alle Tiere in Sicherheit gebracht werden. Die Unterstützungsgruppe der örtlichen Einsatzleitung koordinierte den Feuerwehreinsatz der freiwilligen Feuerwehren Gundelfingen, Echenbrunn, Mehdingen und Peterswörth. Insgesamt waren 87 Feuerwehrkräfte, ein Tierarzt, sechs Polizeibeamte, das THW und der Rettungsdienst im Einsatz. Bei dem Brand wurden glücklicherweise nur das Einstreumaterial und ein Strohballen im Gesamtwert von circa 500 Euro beschädigt. Die erste Kontrolluntersuchung des Tierarztes vor Ort ergab, dass alle Tiere wohl auf waren und äußerlich keine Verletzungen davon getragen haben.

- - -ab hier neu: - - -

Die Ermittlungen der KPI Dillingen haben mittlerweile ergeben, dass in zeitlichem Zusammenhang vor dem Brandausbruch ein Kalkgemisch zur Stalldesinfektion am Stallboden aufgebracht worden ist. Hierbei entstand in der Folge eine chemische Reaktion, die anschließend mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zur Selbstentzündung führte. Anderweitige Ursachen, insbesondere Brandstiftung, konnten von den Brandfahndern der Kripo Dillingen ausgeschlossen werden. Der entstandene Brandschaden beschränkt sich auf das Stroh, so dass eher von einem niedrigen zweistelligen Eurobetrag ausgegangen wird, ein Gebäudeschaden konnte nicht festgestellt werden.

0489 - Basketballplatz und Solaranlage beschädigt

Dinkelscherben - Am gestrigen Montag wurde durch den Markt Dinkelscherben Anzeige wegen Sachbeschädigung an der Sporthalle der Grund- und Mittelschule sowie der dazugehörigen Außensportanlage erstattet. Unbekannte hatten vergangene Woche die Schutzmatten, welche um die Basketballkörbe angebracht sind, beschädigt. Außerdem wurde das Turnhallendach bestiegen und ein Photovoltaikmodul zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Glücklicherweise hatte ein Zeuge die Täter fotografiert, so dass die Polizei einen guten Ermittlungsansatz zur Klärung der Straftaten hat.

0490 - Einbrüche in Firmengebäude

Königsbrunn - In der Nacht von Montag, 07.03.22, auf Dienstag, 08.03.22, kam es zu zwei Einbrüchen in Firmengebäude. In der Bobinger Straße drang ein unbekannter Täter in ein Bürogebäude eines Entsorgungsunternehmens ein und brach einen Getränkeautomaten auf, in dem sich ein niedriger zweistelliger Betrag an Münzen befunden hatte. Weiter wurde ein noch nicht bestimmter Geldbetrag aus einer Kasse entwendet. Aus einem Asphaltmischwerk in der Landsberger Straße wurde ebenfalls bei einem Einbruch ein Safe entwendet, in dem sich ein höherer dreistelliger Bargeldbetrag befunden hat. Ob die beiden Taten in einem Zusammenhang stehen ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, insbesondere der Spurenauswertung.

