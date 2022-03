MÜHLDORF AM INN. Ein Mann aus dem Landkreis Mühldorf am Inn kam am 8. März 2022 in Untersuchungshaft, denn der 33-Jährige steht in dringendem Verdacht, er habe sich Heroin, Marihuana und Haschisch über einen Paketdienstleister liefern lassen. Der Mann konnte tags zuvor bei der Abholung seiner Lieferung festgenommen werden.

Vor wenigen Tagen erhielt die Polizei von einem aufmerksamen Mitarbeiter eines Paketdienstunternehmens den Hinweis auf ein verdächtiges Paket. Nach der Sicherstellung der Sendung entdeckte die Polizei darin rund 1.000 Gramm Marihuana, ca. 400 Gramm Heroin und 200 Gramm Haschisch.

Die daraufhin sofort eingeleiteten Überprüfungen und Ermittlungen der Polizei führten am Montagnachmittag, 7. März 2022, zu einem Einsatz der Kripo Mühldorf am Inn, bei dem die Ermittler auch von der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben (KPI/Z) des Polizeipräsidiums und von den Zentralen Einsatzdiensten (ZED) Traunstein unterstützt wurden. In der Bahnhofstraße in Neumarkt-Sankt Veit wurde dabei der Tatverdächtige (33) festgenommen, an den das Paket adressiert war. Im Anschluss wurde die Wohnung des Mannes mit Unterstützung wiederum der Zentralen Einsatzdienste (ZED) durchsucht, und dabei konnten weitere Betäubungsmittel, ca. 200 Gramm Marihuana, sowie diverse Rauschgift-Utensilien gefunden und sichergestellt werden. Die Feuerwehr leistete bei dem Einsatz technische Hilfe.

Aufgrund der Mengen der sichergestellten Drogen und der gefundenen Utensilien deutet Vieles darauf hin, dass der 33-Jährige damit Handel treiben wollte. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein stellte deshalb wegen der Tatvorwürfe des illegalen Handels mit Heroin und Cannabis in nicht geringen Mengen einen Haftantrag. Der 33-Jährige wurde von den Drogenfahndern des Fachkommissariats K4 der Kripo Mühldorf am heutigen Dienstagvormittag, 8. März 2022, dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.