NÜRNBERG. (318) Am vergangenen Wochenende (05.-07.03.2022) brachen Unbekannte in der Nürnberger Innenstadt in ein Küchengeschäft ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr (Samstag) und 08:00 Uhr (Montag) drangen die Täter über das Dach durch ein Oberlicht in das Küchengeschäft am Lorenzer Platz ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam einen Tresor und entwendeten Bargeld in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte am Tatort Spuren.

Wie mit Meldung 284 berichtet, gelangten Einbrecher in der Nacht auf den 28.02.2022 (Montag) ebenfalls gewaltsam über das Dach in einen Gastronomiebetrieb in der Luitpoldstraße. Hier entwendeten die Täter Bargeld im fünfstelligen Bereich.

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der beiden Tatorte gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Nürnberg unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



