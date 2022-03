Im Rahmen einer Vortragsreihe zum Thema „Stärkung der Zivilcourage“ findet eine Präventionsveranstaltung in Präsenz statt. Interessierte sind hierzu recht herzlich eingeladen.

Vertreter aus Schule, Polizei, Elternvertreter und Schüler*innen diskutieren in einer Gesprächsrunde über das Thema „Gewalt in der Schule und auf dem Weg dorthin“. Auch das Publikum soll in Rollenspiele mit einbezogen werden.

Wo? Felix-Fabri-Saal, Ochsenhäuser Hof, Grüner Hof 5 in Ulm

Wann? 11.03.2022, um 14:30 Uhr

Wie verhalte ich mich als Betroffener/Opfer?

Wie werde ich möglichst gar nicht zum Opfer?

Wie verhalte ich mich als Unbeteiligter?

Darf ich helfen? Muss ich helfen?

Was bedeutet Notwehr, Nothilfe und Unterlassene Hilfeleistung?

Wenn Sie diese Fragen für sich selbst nicht eindeutig beantworten können, sind Sie bei unserer Veranstaltung genau richtig!

Wir wollen, dass Sie sicher sind! Ihre Polizei Schwaben Süd/West

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).