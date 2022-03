Zusätzlicher Eintrag der PI Sonthofen (Landkreis Oberallgäu):

Rentnerin in Wohnung überrumpelt und bestohlen | Tatverdächtige geschnappt

SONTHOFEN / BOLSTERLANG. Wie bereits in den Pressemeldungen am 27.02.2022 berichtet, wurde am 25.02. eine 87-jährige Rentnerin in ihrer Wohnung in Bolsterlang von einer unbekannten Frau überrumpelt und bestohlen. Die Täterin hatte dabei ein Kästchen mit Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro entwendet. Nur wenige Tage später machten Polizeibeamte die mutmaßliche Diebin nun dingfest. Beamten der Polizeiinspektion Immenstadt war aufgefallen, dass die Beschreibung der Täterin auf eine 30-jährige Frau passt, die in der Vergangenheit bereits einschlägig in Erscheinung getreten war. Zudem hatte die Polizei zwischenzeitlich durch eine Zeugin einen Hinweis auf ein Fahrzeug am Tatort erhalten, dessen Beschreibung zum Fahrzeug der Frau passte. Den endgültigen Tatnachweis erbrachte dann aber die Durchsuchung des Fahrzeugs. Hierbei fanden die Beamten unter anderem ein Teil des Schmucks der Rentnerin auf und ordneten diesen eindeutig der 87-Jährigen zu. Da die Polizeibeamten allerdings noch weitere Gegenstände fanden, bittet die Polizei nun um Hinweise zu den abgebildeten Stücken: Wem wurden die Gegenstände entwendet? Wer kann Angaben zur Herkunft oder zum Besitzer machen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 08321/6635-0 an die Polizeiinspektion Sonthofen erbeten.

(PI Sonthofen)

