Am Montag, 07.03.2022, gegen 17:00 Uhr, sprach ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Nachbarn im Bereich eines Mehrfamilienhauses an. Diesem gegenüber gab er an, in der Tiefgarage von mehreren unbekannten Tätern überfallen worden zu sein. Die Täter hätten in der Folge seine Schlüssel an sich genommen und befänden sich nun in seiner Wohnung. Auf Grund dieser Mitteilung verständigte der Nachbar den Polizeinotruf 110.

Durch die verständigten Polizeibeamten wurden sowohl die Wohnung des über 70-Jährigen, als auch die Tiefgarage abgesucht. Dabei konnten weder Personen angetroffen, noch tatrelevante Feststellungen gemacht werden.

Im weiteren Verlauf stellten die Beamten fest, dass der über 70-Jährige eine Verletzung im Bauchbereich aufwies. Nach aktuellem Erkenntnisstand handelte es sich hierbei um eine oberflächliche Stichverletzung.

Der über 70-Jährige konnte keine konkreten Angaben zu dem oder den Tätern, dem genauen Tatort oder zur Ursache seiner Verletzung machen. Er wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Belgradstraße, Parzivalstraße, Leopoldstraße und Rümannstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.