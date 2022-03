328. Körperverletzungsdelikt – Schwabing

Am Montag, 07.03.2022, gegen 17:00 Uhr, sprach ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Nachbarn im Bereich eines Mehrfamilienhauses an. Diesem gegenüber gab er an, in der Tiefgarage von mehreren unbekannten Tätern überfallen worden zu sein. Die Täter hätten in der Folge seine Schlüssel an sich genommen und befänden sich nun in seiner Wohnung. Auf Grund dieser Mitteilung verständigte der Nachbar den Polizeinotruf 110.

Durch die verständigten Polizeibeamten wurden sowohl die Wohnung des über 70-Jährigen, als auch die Tiefgarage abgesucht. Dabei konnten weder Personen angetroffen, noch tatrelevante Feststellungen gemacht werden.

Im weiteren Verlauf stellten die Beamten fest, dass der über 70-Jährige eine Verletzung im Bauchbereich aufwies. Nach aktuellem Erkenntnisstand handelte es sich hierbei um eine oberflächliche Stichverletzung.

Der über 70-Jährige konnte keine konkreten Angaben zu dem oder den Tätern, dem genauen Tatort oder zur Ursache seiner Verletzung machen. Er wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Belgradstraße, Parzivalstraße, Leopoldstraße und Rümannstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

329. Raubdelikt – Ramersdorf

Am Sonntag, 06.03.2022, gegen 02:30 Uhr, befanden sich ein 20-Jähriger und ein 22-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) als Fußgänger im Bereich der Ottobrunner Straße.

Auf einem dortigen Gehweg stellten sich diesen zwei zunächst unbekannte Täter in den Weg. Dabei zog einer der Täter einen Schlagstock und forderte die Herausgabe von Bargeld. Im weiteren Verlauf entnahmen die Täter einen geringen Bargeldbetrag aus einem vorgezeigten Portmonee und entfernten sich von der Tatörtlichkeit.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige (17 und 19 Jahre alt, beide mit Wohnsitz in München) festgestellt und festgenommen werden. Des Weiteren wurde in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Festnahmeörtlichkeit auch der bei der Tathandlung verwendete Schlagstock aufgefunden und sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

330. Mehrere Aufbrüche von Opferstöcken – Stadtgebiet und Landkreis München

Seit Freitag, 11.02.2022, kam es in mehreren Kirchen im gesamten Stadtgebiet sowie im Landkreis München zu Aufbrüchen von Opferstöcken.

Hierbei hebelten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mittels Werkzeug die Behälter auf und entwendeten das darin befindliche Geld.

Es kam bislang zu neun angezeigten Fällen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Oberschleißheim, Ismaning, Riem, Laim, Pasing und Westend.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft hierbei insbesondere etwaige Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Freitag, 11.02.2022, 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr, im Bereich der Rosenheimer Straße (Höhenkirchen-Siegertsbrunn), Donnerstag, 17.02.2022, 16:00 Uhr bis 18:50 Uhr im Bereich der Senftenauerstraße und Willibaldstraße (Laim), Samstag, 19.02.2022, 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr, im Bereich der Theodor-Heuss-Straße (Oberschleißheim), Montag, 21.02.2022, 18:00 Uhr, im Bereich Kirchplatz (Ismaning), Dienstag, 22.02.2022, 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, im Bereich Schrenkstraße und Westendstraße (Westend), Mittwoch, 02.03.2022, 00:00 Uhr bis Donnerstag, 03.03.2022, 08:15 Uhr, im Bereich Platz der Menschenrechte und Oslostraße (Riem), Donnerstag, 03.03.2022, 12:00 Uhr bis 17:20 Uhr, im Bereich Agnes-Bernauer-Straße und Zündterstraße (Pasing), Samstag, 05.03.2022, 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr, im Bereich der Agnes-Bernauer-Straße und Helmpertstraße (Laim), Samstag, 05.03.2022, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Am Klostergarten und Engelbertstraße (Pasing), Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

331. Diebstahl aus einer Kirche – Blumenau

Am Sonntag, 20.02.2022, gegen 16:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine sogenannte Osterkerze (im Wert von mehr als Hundert Euro) aus einer Kirche im Bereich der Blumenauer Straße.

Der Täter war auffällig mit einem orangefarbenen Kapuzenpullover und darüber einer schwarzen Weste bekleidet. Die Weste hatte einen auffälligen Rückenprint (Sonnenmotiv in den Farben orange/weiß/schwarz) Auf der Vorderseite befindet sich rechts ein größeres Emblem, auf der linken Seite mehrere kleinere Applikationen.

Zeugenaufruf:

• Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Terofalstraße und Blumenauer Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

• Wer kann Angaben zu dieser Kleidung machen?

• Wer kennt eine Person, die eine solche Kleidung trägt?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

332. Einbruch in Bürogebäude – Unterschleißheim

Im Zeitraum von Freitag, 04.03.2022, 15:00 Uhr, bis Montag, 07.03.2022, 07.30 Uhr, kam es in einem Bürokomplex zu einem Einbruch bei mehreren dort ansässigen Firmen.

Der oder die bislang unbekannten Täter drangen zunächst gewaltsam in das Bürogebäude ein und durchsuchten in der Folge mehrere Büros. Aus den Räumlichkeiten wurde IT-Zubehör im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Im Anschluss an die Tathandlung entfernten sich die Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ohmstraße und Siemensstraße (Unterschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

333. Wohnungseinbruch – Freimann

Im Zeitraum von Sonntag, 06.03.2022, bis Montag, 07.03.2022, 16:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu einer Wohnung und durchsuchten in der Folge sämtliche Zimmer nach möglichen Diebesgut. Hierbei wurde Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Die Tatverantwortlichen entfernten sich anschließend unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rheinlandstraße, Rohmederstraße und Grasmeierstraße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

334. Einbruch in Doppelhaushälfte – Trudering

In der Nacht auf Freitag, 04.03.2022, zwischen 02:00 Uhr und 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte, während die Bewohner schliefen. Erst beim Aufstehen bemerkten diese ein aufgehebeltes und offen stehendes Fenster, wodurch der oder die bislang unbekannten Täter in das Haus gelangten. In mehreren Zimmern wurden außerdem geöffnete Schubläden und Schränke festgestellt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter eine Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich um den U-Bahnhof Moosfeld (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.