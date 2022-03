EBELSBACH, LKR. HAßBERGE. In der Nacht von Samstag auf Sonntag drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Wohncontainer ein und flüchtete im Anschluss mit seiner Beute. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.



Zwischen Mitternacht und Sonntagmittag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohncontainer in der Bahnhofstraße. Der Einbrecher hinterließ eine Spur der Verwüstung und entwendete bei der Tat Gegenstände im Wert von wenigen hundert Euro.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.